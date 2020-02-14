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В МЧС назвали предварительные причины крушения вертолета на Ямале

16:12, 14.02.2020
В МЧС назвали предварительные причины крушения вертолета на Ямале
Фото: 89.mchs.gov.ru

Сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В региональном управлении МЧС изложили предварительную версию крушения воздушного судна.

«Вертолет попал в снежную пургу, произошла жесткая посадка. Предварительно, обломались лопасти, вертолет лежит на крыше», — приводит «РИА Новости» слова представителя ведомства.

По предварительным данным, на борту находились 10 человек. После жесткой посадки погибли оба пилота.

Вертолет перевозил работников ООО «Газпромнефть-Гео» в вахтовый поселок Сабетта, он принадлежит авиакомпании «Скол».

Происшествия
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