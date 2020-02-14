В Казани Следком просит ареста для вымогателей квартир и денег, похищавших хозяев

Фото: "Реальное время"

В Советский райсуд Казани поступили ходатайства об аресте подозреваемых в серии тяжких преступлений, включая похищения людей с целью вымогательства. По данным источников «Реального времени», задержанные входили в состав группировки «35-я коробка».



По версии следствия, в начале февраля члены группы похитили казанца и удерживали его двое суток, требуя от него безвозмездно передать право на квартиру стоимостью больше 2 млн рублей. В результате преступники получили доверенность на продажу этой квартиры.

12 февраля подозреваемые в причастности к этому преступлению были задержаны.

Расследованием дела занимаются сотрудники 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники подразделения по борьбе с оргпреступностью.

Еще один эпизод дела связан с вымогательством у казанца 2 млн рублей в августе прошлого года. После беседы с демонстрацией металлических дубинок потерпевшего силой усадили в авто, вывезли в Царицыно и продолжили требовать миллионы под угрозой убийства. Потом вернули в город и забрали «Порше Каен» похищенного, в котором обнаружили и «изъяли» 50 тысяч рублей.

По версии силовиков, тем же вечером к требованию в 2 млн рублей добавилось новое — 400 тысяч рублей за возврат машины. В результате потерпевший, которого вернули в центр Казани, согласился отдать вымогателям сбережения в 150 тысяч рублей.

Ранее Советский райсуд продлил арест обвиняемому в установке гранаты на машину прибывших из Ростова-на-Дону бизнесменов.