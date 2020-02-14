В Башкирии при пожаре погибла женщина

Фото: МЧС по РБ

Вчера вечером в результате пожара в одном из сел Башкирии погибла женщина.

Сообщение о пожаре поступило в 20.07. Огонь разгорелся в частном доме в селе Иткинеево Янаульского района республики. К месту были направлены спасатели МЧС и добровольная пожарная команда сельского поселения.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, на момент прибытия первого подразделения происходило горение части кирпичного дома размером 7 на 10 м. В 20.18 пожар был локализован, открытое горение ликвидировано в 20.25.

В ходе тушения пожара была обнаружена 68-летняя женщина без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала смерть.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

