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В казанском травмпункте сообщили об «очереди до дверей» после гололеда

16:54, 05.02.2020
В казанском травмпункте сообщили об «очереди до дверей» после гололеда
Фото: torange.biz

Начальник травмпункта Вахитовского и Приволжского районов Альберт Галимов рассказал «Реальному времени», что после ночного гололеда там наблюдается наплыв пациентов.

— Наплыв пациентов ощущаем. Пока точных цифр нет, но очередь у нас до дверей сидит. Чаще всего поступают пожилые люди — дело даже не в том, что с ними чаще случаются неприятности, но в том, что их травмы тяжелее и последствия тяжелее. Переломы у них чаще, и срок лечения у них дольше.

Напомним, накануне синоптики предупреждали о сильной гололедице на дорогах Татарстана, связанной с ночными похолоданиями.

Происшествия Татарстан
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