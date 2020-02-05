В казанском травмпункте сообщили об «очереди до дверей» после гололеда

Начальник травмпункта Вахитовского и Приволжского районов Альберт Галимов рассказал «Реальному времени», что после ночного гололеда там наблюдается наплыв пациентов.

— Наплыв пациентов ощущаем. Пока точных цифр нет, но очередь у нас до дверей сидит. Чаще всего поступают пожилые люди — дело даже не в том, что с ними чаще случаются неприятности, но в том, что их травмы тяжелее и последствия тяжелее. Переломы у них чаще, и срок лечения у них дольше.

Напомним, накануне синоптики предупреждали о сильной гололедице на дорогах Татарстана, связанной с ночными похолоданиями.