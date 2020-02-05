11 февраля пройдет общественный совет «Татнефти» по образованию

Фото: Пресс-служба ПАО «Татнефть»

11 февраля «Татнефть» проведет заседание общественного совета, посвященное проблемам школьного и дошкольного образования в Альметьевском районе. В мероприятии примут участие генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, министр образования РТ Рафис Бурганов, глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, а также директора, преподаватели образовательных учреждений района и представители местных органов власти.

В настоящее время при финансовой поддержке «Татнефти» в Альметьевске функционируют фонд «Одаренные дети», программа развития детских садов и предоставления жилья молодым педагогам. Всего за последние 5 лет «Татнефть» вложила в систему образования Юго-Востока Татарстана порядка 4 миллиардов рублей.



В преддверии заседания общественного совета жители города и района могут направить свои предложения, вопросы и комментарии по электронной почте sovet@tatneft.ru.

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