Офис на ладони: «Ростелеком» и Redmadrobot представляют мобильное приложение, которое поможет в работе и не только
«Ростелеком» в сотрудничестве с Redmadrobot разработал корпоративное мобильное приложение RT Life (18+), которое делает смартфон удобным помощником сотрудника. В ближайшее время «Ростелеком» и Redmadrobot планируют предложить внешним клиентам разработку корпоративных мобильных приложений на базе решений для RT Life. Это позволит компаниям ускорить бизнес-процессы, уменьшить риски информационной безопасности и получить инструмент прямой связи с сотрудниками.
С RT Life сотрудники «Ростелекома» могут быстро и просто решать рабочие вопросы и не только. Например, можно на ходу найти контакты нужного коллеги, обсудить задачу во встроенном чате и в нем же безопасно переслать документы, оформить из чат-бота отпуск, заказать комнату для переговоров, узнать о корпоративных новостях и скидках для сотрудников. Через приложение можно получить дистанционный доступ к системе электронного документооборота, корпоративной электронной почте, связаться с техподдержкой. Специальный раздел «Новичкам» поможет новым сотрудникам освоиться в компании, решить организационные вопросы и получить доступ в корпоративные ИТ-системы. В личном кабинете пользователя есть QR-визитка, которая содержит всю необходимую контактную информацию и при сканировании предлагает автоматически сохранить ее в «Контактах».
«Исходные данные: 120 тыс. сотрудников, 11 часовых поясов, большое количество офисов, много командировок и передвижений между офисами в крупных городах. Решать максимум рабочих вопросов на ходу помогает приложение RT Life. Мы решили множество технических и организационных вопросов, обеспечили безопасное взаимодействие сотрудника, когда он находится вне рабочего места, с корпоративными ИТ-системами. А главное — найденные решения не требуют ИТ-революции, они экономичные и быстро реализуемые. Теперь мы готовы предлагать нашим заказчикам современное и удобное корпоративное мобильное приложение, которое помогает повышать эффективность бизнеса и правильно использовать время сотрудников», — отметил директор департамента по контролю и управлению качеством ИТ-услуг «Ростелекома» Арсен Благов.
Дизайн и разработка приложения реализованы компанией Redmadrobot. «Всего мы спроектировали и реализовали более 70 пользовательских сценариев. И конечные пользователи оценили работу наших дизайнеров и разработчиков, — комментирует генеральный директор Redmadrobot Алексей Макин. — Обычно подобные корпоративные приложения требуют серьезного вмешательства в уже существующие ИТ-системы. RT Life же подключается к другим системам по API[1], получая нужные данные, но не меняя их».
Приложение доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay (доступ в приложение есть только у сотрудников «Ростелекома»).
[1]Application Programming Interface — интерфейс прикладного программирования. Описание способов и процедур, которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой.
Справка
Redmadrobot — технологическая компания, решающая бизнес-задачи партнеров с помощью технологий, дизайна и проектирования пользовательского опыта. Redmadrobot — №1 в разработке мобильных приложений в России. Другие направления работы компании: создание сервисов и цифровых продуктов на основе технологий искусственного интеллекта, проектирование ИТ-систем, IoT-оборудования, цифровая трансформация производств, создание сайтов и проектирование дизайна, включая UI, UX и CX.
В группе компаний Redmadrobot более 600 сотрудников, работающих в семи офисах в РФ и за рубежом. Среди наших клиентов — «АльфаСтрахование», банк «Открытие», страховая компания «Согласие», Сбербанк, «Ростелеком», НСПК «Мир» и многие другие.
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуются свыше 13,1 млн абонентов, платного ТВ — 10,3 млн, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.
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