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Полицейские задержали женщину, угрожавшую взрывом на борту самолета

15:47, 30.01.2020
Полицейские задержали женщину, угрожавшую взрывом на борту самолета
Фото: realnoevremya.ru

Полицейские задержали пассажирку приземлившегося в Домодедово рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7, которая угрожала взрывом.

При выполнении рейса одна из пассажиров встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства. После самолет благополучно приземлился и находился на отдельной стоянке. Всего на борту самолета находилось около 200 человек.

После задержания никаких опасных предметов при женщине обнаружено не было. По предварительной информации, женщина находится в состоянии опьянения, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Происшествия
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