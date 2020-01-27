Первый гендиректор КАМАЗа: «Своего автопрома у России уже нет»

Первый гендиректор КАМАЗа Лев Васильев оценил состояние нынешнего отечественного автопрома.

«Это беда. По большому счету, своей автомобильной промышленности у России уже нет. То, как дальше развиваться автопрому, решается уже за пределами нашей страны. И меньше всего люди, принимающие решения, думают, как будут жить города, где работают их заводы. Главное, что этих людей интересует, — прибыль», — сказал Васильев в интервью изданию «АиФ».

По его словам, и КАМАЗ «уже не тот».

«Он выпускает меньше 40 тыс. машин в год, а в 1981 г., когда я его покинул, мы сделали 81 тысячу. На том советском заводе мы сами производили 98% всех комплектующих. А сегодня 60% деталей поступают со стороны, главным образом — из-за границы», — отметил он.

Васильев был назначен гендиректором КАМАЗа в 1969 году, тот период он называет фантастикой. По его словам, тогда все жили общим делом.

«И не было такой пропасти между руковод­ством и рядовыми работниками, как сплошь и рядом сейчас.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Васильеву высшую награду республики — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».