В Челнах загорелась установка по переработке отходов

В Набережных Челнах загорелась установка по переработке отходов РТИ (резино-технических изделий) в Автосборочном проезде.

Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 17:09. Прибывшие на место пожарные менее чем за 15 минут ликвидировали огонь.

Причины происшествия предстоит установить, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что сегодня утром в школе Столбищ загорелся рюкзак. Причиной стало самовозгорание портативного аккумулятора.

