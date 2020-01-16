Житель Казани заплатит штраф за свалку в Советском районе
В Советском районе Казани экологи обнаружили свалку, ущерб от которой окружающей среде оценивается в более чем 1 млн рублей.
Данную свалку отходов сотрудники Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ выявили в ходе рейда.
Так, в отношении жителя Казани был составлен административный протокол о несоблюдений требований охраны в области окружающей среды.
Материалы дела были переданы в суд. Судебная инстанция обязала нарушителя выплатить ущерб, причиненный почве, передаёт пресс-служба Минэкологии РТ.
Ранее сообщалось, что экологи обнаружили в Казани семь незаконных свалок снега.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым