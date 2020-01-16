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Житель Казани заплатит штраф за свалку в Советском районе

23:58, 16.01.2020
Житель Казани заплатит штраф за свалку в Советском районе
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Советском районе Казани экологи обнаружили свалку, ущерб от которой окружающей среде оценивается в более чем 1 млн рублей.

Данную свалку отходов сотрудники Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ выявили в ходе рейда.

Так, в отношении жителя Казани был составлен административный протокол о несоблюдений требований охраны в области окружающей среды.

Материалы дела были переданы в суд. Судебная инстанция обязала нарушителя выплатить ущерб, причиненный почве, передаёт пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее сообщалось, что экологи обнаружили в Казани семь незаконных свалок снега.

Происшествия Татарстан
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