В отношении полицейских, задержавших Голунова, возбудили дело о превышении должностных полномочий

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.



Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщил журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, в июне 2019 года Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, и напрямую связывал это со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием о рынке ритуальных услуг и ФСБ. Через несколько дней после задержания уголовное дело в отношении Голунова было прекращено.

Позже МВД сообщило, что четыре сотрудника УВД по ЗАО Москвы по итогам служебной проверки уволены.

Стоит отметить, что в начале декабря 2019 года Голунову отказали в возбуждении этого дела. Нынешнее уведомление было составлено 18 декабря — за день до пресс-конференции президента России Владимира Путина, который рассказал на ней о подробностях дела Ивана Голунова.