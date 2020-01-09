«Татнефть» в 2019 году увеличила добычу нефти почти на 1%

По итогам 2019 года группа «Татнефть» добыла 29,798 млн тонн нефти. Это на 264 тыс. тонн (0,9%) больше, чем в 2018 году.

Так, в прошлом году «Татнефть» увеличила добычу сверхвязкой нефти на 40,3%, до 2,735 млн тонн. Сервисные компании построили и сдали группе 726 новых скважин, в том числе 577 для эксплуатационных целей, 24 разведочные и 125 для добычи битума, сообщает пресс-служба компании.

Нефтекомплекс ТАНЕКО в 2019 году переработал 10,060 млн тонн нефти. С учетом иного сырья произведено 10,098 млн тонн нефтепродуктов. В это число входят 1,128 млн тонн автобензинов, 3,662 млн тонн дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» рассчитывает увеличить добычу в случае отмены ограничений в рамках соглашения

ОПЕК+.