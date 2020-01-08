«Нефтехимик» дома проиграл казахстанскому «Барысу»

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил казахстанскому «Барысу» (1:5).

Счет во встрече был открыт в самом начале второго периода, когда цели достиг бросок игрока гостей Дица. Нижнекамцы смогли отыграться на 30-й минуте благодаря голу Хисамутдинова. Однако после этого в матче забивали только хоккеисты «Барыса», которые довели дело до разгромной победы.

«Нефтехимик» — «Барыс» — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Голы:

0:1 — Диц (Найт, Виделль, 20:30, бол.)

1:1 — Хисамутдинов (Шарипзянов, Захарчук, 30:24, бол.)

1:2 — Шестаков (Волк, Маклюков, 34:11)

1:3 — Охтамаа (Михайлис, Шестаков, 36:06)

1:4 — Найт (штрафной бросок, 41:13)

1:5 — Михайлис (Сагадеев, 50:12).