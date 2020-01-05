6 и 7 января в монастырях и храмах Казани пройдут рождественские богослужения

6 и 7 января, в дни празднования Рождества Христова, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершит богослужения в монастырях и храмах столицы Татарстана.

Так, 6 января, в Навечерие Рождества Христова, Феофан совершит Божественную литургию в Успенском Зилантовом женском монастыре (Архангельский переулок, 1). Начало — в 7.30. В канун праздника Рождества Христова правящий архиерей возглавит всенощное бдение в Духосошественском храме (ул. Туфана Миннуллина, 21). Начало богослужения — в 17.00.

7 января Феофан совершит Божественную литургию в Петропавловском соборе (ул. Мусы Джалиля, 21). Начало богослужения — в 8.30. В 17.00 глава митрополии совершит великую вечерню в Благовещенском соборе Казанского кремля.

После окончания праздничной службы будет организована спецподача транспорта. В 2.30 7 января на площади Тысячелетия и остановке «Центральный стадион» будут ждать автобусы маршрутов №№6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 91 и троллейбусы маршрута №2, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в десятку популярных городов для рождественских поездок.