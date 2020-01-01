Алина Загитова назвала прошедший год «насыщенным на события»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подвела итоги 2019 года и поздравила своих болельщиков с новым, 2020 годом.

«2019-й был ярким годом, и я его запомню на всю свою жизнь, так же, как и олимпийский 2018-й. Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное — это золото на чемпионате мира в Японии — наше общее золото с моими великими тренерами Этери Георгиевной, Даниилом Марковичем и Сергеем Викторовичем.

В конце года я хочу сказать «спасибо» в первую очередь, именно вам — только с вашей поддержкой, наставничеством, заботой и терпением я смогла завоевать свой 4-й золотой титул в фигурном катании. А также спасибо всем окружающим меня людям и болельщикам, которые весь год были рядом и переживали за меня.

И традиционно поздравляю всех и каждого с наступающим новым 2020-м годом. И хочу всем пожелать крепкого здоровья, спортивного настроения и движения вперед к своим мечтам», — написала Загитова в своем «Инстаграм».