«Рубин» заинтересовался футболистами Шатовым и Соболевым

Казанский футбольный клуб «Рубин» рассматривает вопрос приобретения новых игроков. В частности, руководство команды интересовалось Олегом Шатовым и Александром Сболевым.

Клуб проявляет к ним предметный интерес, пишет «Спорт-Экспресс».

Полузащитник Шатов играет за петербургский «Зенит». Летом егоконтракт заканчивается. В нынешнем сезоне он забил два мяча и сделал четыре результативные передачи в восьми матчах.

Соболев является форвардом самарских «Крыльев Советов». В 18 матчах забил 10 мячей и сделал четыре голевые передачи. Он числится одним из лучших бомбардиров чемпионата: на гол отстает от лидирующего Артема Дзюбы («Зенит»).

Напомним, СМИ уже писали о возможном переходе в «Рубин» Дениса Макарова из «Нефтехимика».