Пользователи сообщили о сбое платежной системы Visa

Во вторник жители разных стран, пользующихся карточками Visa сообщили о сбоях в работе платежной системы.

По данным портала Downdetector, с наибольшим количеством проблем столкнулись пользователи США, Канады, Германии и Великобритании.

Основные проблемы, с которыми сталкивались клиенты — это сложности с осуществлением платежа (88% сообщивших о неполадках) и трудности при работе с банкоматом (5%), еще у 5% не работает сайт.