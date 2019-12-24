Пользователи сообщили о сбое платежной системы Visa
Во вторник жители разных стран, пользующихся карточками Visa сообщили о сбоях в работе платежной системы.
По данным портала Downdetector, с наибольшим количеством проблем столкнулись пользователи США, Канады, Германии и Великобритании.
Основные проблемы, с которыми сталкивались клиенты — это сложности с осуществлением платежа (88% сообщивших о неполадках) и трудности при работе с банкоматом (5%), еще у 5% не работает сайт.ТехнологииITЭкономикаБанки
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