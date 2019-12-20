Минниханов обсудил с представителями фонда Tawazun производство лимузинов Aurus в Елабуге

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в пятницу с представителями фонда Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Они обсудили проект производства представительских автомобилей Aurus на территории ОЭЗ «Алабуга».

«Очень приятно, что серьезный и важный для нашей страны проект, который осуществляется с участием вашей компании, будет реализован на территории особой экономической зоны «Алабуга», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Сегодня же представители фонда поедут в Елабугу, чтобы изучить производственную площадку ООО «Форд Соллерс Елабуга», на которой планируется производить российские лимузины. Также они ознакомятся с производствами на ООО «Джошкуноз Алабуга», ООО «ММК Джошкуноз».

Напомним, что в феврале 2019 года Минниханов уже встречался с гендиректором фонда Tawazun Тареком Аль Хосани. Они также обсуждали Aurus, производством которого займется ООО «Аурус» в учредители которого входят ФГУП «НАМИ», фонда Tawazun (ОАЭ) и ПАО «Соллерс».

Ранее сообщалось, что серийное производство российских представительских автомобилей начнется в 2021 году.