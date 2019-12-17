Деда Мороза и водителя авто, буксирующего сани, оштрафовали почти на 14 тыс. рублей

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Инспекторы оштрафовали Деда Мороза и водителя машины, буксирующего сани.

Напомним, сегодня на площади Тукая сотрудники ДПС остановили сказочного героя, передвигающегося на санях, прикрепленных к «Мерседесу».

Дедом Морозом оказался молодой человек лет двадцати. На него и на водителя иномарки было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях.

Всего нарушителей оштрафовали на общую сумму в 13,5 тыс. рублей.