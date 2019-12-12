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Соцсети: в Казани горящий грузовик образовал пробку

11:42, 12.12.2019
Соцсети: в Казани горящий грузовик образовал пробку
Фото: кадр видео

Сегодня утром на улице Ломжинской загорелся грузовик аварийных служб. Видеозапись горящего автомобиля опубликована в соцсетях.

Как видно на кадрах, грузовой автомобиль приехали тушить сразу два пожарных расчета. На дороге образовалась пробка. Сотрудники ГИБДД следят за тем, чтобы другие автомобили могли беспрепятственно проехать.

На данный момент дорожная ситуация в Казани оценивается в 3 балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Ранее в Казани на Литвинова загорелся гараж.

Происшествия Татарстан
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