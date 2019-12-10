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Самолет, летевший из Уфы в Нижневартовск, вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

22:51, 10.12.2019
Самолет, летевший из Уфы в Нижневартовск, вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя
Фото: realnoevremya.ru

Самолет авиакомпании «КрасАвиа», летевший из Уфы в Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа третьего двигателя.

Самолет приземлился в 00.20 по местному времени в штатном режиме. До этого лайнер вырабатывал топливо в небе над окрестностями города, после чего совершил посадку, пишет «Интерфакс».

На борту воздушного судна находились 70 взрослых пассажиров и трое несовершеннолетних, экипаж — восемь человек.

Происшествия Башкортостан
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