Самолет, летевший из Уфы в Нижневартовск, вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании «КрасАвиа», летевший из Уфы в Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа третьего двигателя.

Самолет приземлился в 00.20 по местному времени в штатном режиме. До этого лайнер вырабатывал топливо в небе над окрестностями города, после чего совершил посадку, пишет «Интерфакс».

На борту воздушного судна находились 70 взрослых пассажиров и трое несовершеннолетних, экипаж — восемь человек.