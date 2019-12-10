«Транснефть» ввела в работу нефтяные резервуары в Татарстане, Самарской и Волгоградской областях

АО «Транснефть-Приволга» ввело в эксплуатацию четыре нефтяных резервуара на объектах в Татарстане, Самарской, Волгоградской областях.



Так, на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Самара-1» Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) введены в эксплуатацию два резервуара вертикальных стальных с понтоном (РВСП) объемом 20 тыс. куб. м каждый. Резервуар такого же объема построен на НПС «Зензеватка» Волгоградского РНУ. На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Бавлы» Бугурусланского РНУ введен в эксплуатацию резервуар объемом 5 тыс. куб. метров.

Строительство резервуаров началось в 2018 году. Основная цель проекта — увеличение полезной емкости резервуарных парков предприятия и обеспечение стабильной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов, сообщает компания.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на ПАО «Транснефть» в Альметьевске. В огне погибли два человека. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».