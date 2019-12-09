Скончался бывший глава ФРС США Пол Волкер

Скончался бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер на 92 году жизни.

О смерти сообщила газета The New York Times со ссылкой на его дочь Дженис Зиму. Причину смерти она не назвала, но известно, что Волкер лечился от рака простаты, который был диагностирован в 2018 году.

Волкер возглавлял ФРСв 1979-1987 годах. СМИ прозвали его его «укротителем инфляции», потому как ему удалось за восемь лет добиться ее снижения с 14,8% до 3,66%. Также Волкер занимал должности заместителя министра финансов США (1969—1974), президента Федерального резервного банка Нью-Йорка (1975—1979), до 2011 года возглавлял Консультативный совет по экономическому восстановлению после кризиса 2008 года при президенте Бараке Обаме.