Суд над Мусиным: экс-гендиректор «Бытовой электроники» оценил ее убытки в 500—300 млн в год

Фото: "Реальное время"

В Казани на суде по делу экс-главы «Татфондбанка» допросили бывшего гендиректора компании «Бытовая электроника» и арбитражного управляющего Алмаза Сабитова. Он сообщил — приступил к работе в «Бытовой электронике» в 2015 году и под его руководством убытки компании сократились с 500 до 300 млн рублей в год, передает журналист «Реального времени» из Вахитовского райсуда.



По словам Сабитова, без имевшейся кредитной нагрузки в миллиарды рублей компания по продвижению электроники могла бы работать успешно. Выручки на погашение старых кредитов не хватало, поэтому другие фирмы ГК «Домо» брали новые кредиты. Всего в 2013—2016 годах на ГК «Домо» были направлены 19 млрд рублей.

Сабитов поначалу уверял — не помнит, кто именно приглашал его на работу. В финале допроса признался — собеседование на должность в коммерческой компании он проходил у председателя правления банка Роберта Мусина в 2015 году. Именно Мусина одна из коллег Сабитова сегодня назвала конечным бенефициаром «Бытовой электроники».

Детали обвинения Мусину в злоупотреблениях на 53 млрд рублей — в материале «Реального времени».