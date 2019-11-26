Новости происшествий

00:04 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Следком проводит проверку после смерти женщины в реанимации РКБ

23:20, 26.11.2019
Следком проводит проверку после смерти женщины в реанимации РКБ
Фото: realnoevremya.ru

Следственные органы Следственного комитета РФ по РТ проводят доследственную проверку по факту смерти 33-летней женщины в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы (РКБ).

Инцидент произошел 22 ноября. Сейчас устанавливаются все обстоятельств произошедшего. В рамках процессуальной проверки следствием будет устанавливаться возможное наличие причинно-следственной связи между гибелью женщины и действиями врачей, сообщает пресс-служба СК.

Ранее сотрудники ГИБДД организовали конвой для семьи из Верхнеуслонского района, ехавшей в РКБ для родов. Они помогли супругам проехать сквозь пробку.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров