Следком начал проверку по факту смерти политика Никиты Исаева

Следственный комитет проведет проверку после смерти политика Никиты Исаева.

По предварительным данным, смерть Исаева не носит криминального характера, сообщает представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Ведомство намерено в ходе проверочных действий установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер сегодня в возрасте 41 года в поезде Тамбов — Москва.

Ранее Никита Исаев давал комментарии и интервью «Реальному времени». В беседе с корреспондентом интернет-газеты он рассказывал, как приезжал в башкирский Сибай и какие приключения его там ждали.