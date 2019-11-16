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Умер политик Никита Исаев

12:47, 16.11.2019 1
Умер политик Никита Исаев
Фото: vk.com

Политолог, политик, лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер сегодня в возрасте 41 года.

Он скончался в поезде Тамбов — Москва.

«Сегодня ночью скончался Никита Исаев. Причина смерти — вероятнее всего, сердце. Известно, что он скончался в поезде Тамбов — Москва. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева», — сообщил пресс-секретарь Исаева РБК.

Никита Исаев — кандидат юридических наук и директор созданного им Института актуальной экономики. В 2000-х годах работал в правительстве Ивановской области, там он занимался развитием инвестиционного потенциала региона, в Госкомитете по делам молодежи и в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии. В 2011 году покинул государственную службу. С 2017-го стал лидером общественно-политического движения «Новая Россия».

Ранее Никита Исаев давал комментарии и интервью «Реальному времени». В беседе с корреспондентом интернет — газеты он рассказывал, как приезжал в башкирский Сибай и какие приключения его там ждали.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:34
    Это за ним по Сибаю гнались?
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