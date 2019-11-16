Умер политик Никита Исаев

Политолог, политик, лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер сегодня в возрасте 41 года.

Он скончался в поезде Тамбов — Москва.

«Сегодня ночью скончался Никита Исаев. Причина смерти — вероятнее всего, сердце. Известно, что он скончался в поезде Тамбов — Москва. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева», — сообщил пресс-секретарь Исаева РБК.

Никита Исаев — кандидат юридических наук и директор созданного им Института актуальной экономики. В 2000-х годах работал в правительстве Ивановской области, там он занимался развитием инвестиционного потенциала региона, в Госкомитете по делам молодежи и в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии. В 2011 году покинул государственную службу. С 2017-го стал лидером общественно-политического движения «Новая Россия».



Ранее Никита Исаев давал комментарии и интервью «Реальному времени». В беседе с корреспондентом интернет — газеты он рассказывал, как приезжал в башкирский Сибай и какие приключения его там ждали.