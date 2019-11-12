Гол Амирова помог сборной России победить Канаду в четвертом матче Суперсерии
Молодежная сборная России продолжает серию матчей против сборных команд канадских лиг.
В четвертом матче CHL Canada Russia Series подопечные Брагина победили сборную Хоккейной лиги Онтарио (OHL). Встреча завершилась победой россиян в серии буллитов со счетом 3:2.
Один из голов записал в свой актив нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров.
Ворота сборной России защищал вратарь системы казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов.
Василий Подколзин прошел по флангу, собрал на себе защитников, бросил с неудобной руки — Родиону Амирову осталось лишь добить шайбу с пятачка. Отличная атака! Оп, давай-давай еще одну!#CANvsRUS pic.twitter.com/UdD48SrW5K— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) November 12, 2019
Россия (U-20) — Канада (OHL) — 3:2б (0:1; 0:0; 2:1, 0:0; 1:0)
Голы:
0:1 (13:42) — МакМайкл;
1:1 (42:34) — Амиров (Подколзин, Гордеев);
1:2 (44:23) — Ноэль;
2:2 (49:21) — Комиссаров (Ртищев);
3:2 (65:00) — Морозов (победный буллит);
Вратари: Мифтахов — Джонс.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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