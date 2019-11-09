В Уфе водитель автобуса умер после ДТП с другим автобусом

В субботу в Уфе столкнулись автобусы Hyundai и НЕФАЗ. Один из водителей почувствовал недомогание перед ДТП и скончался, не доехав до больницы.

«Со слов пассажиров автобуса Hyundai, водителю вдруг стало плохо и он потерял управление. Спустя некоторое время он скончался в карете скорой помощи», — написал на своей странице в Facebook глава Управления ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Автобусы столкнулись на улице Мушникова, сообщает руководитель автоинспекции республики. 50-летний мужчина выехал на встречную полосу и по касательной задел другой автобус. О других пострадавших не сообщается.