Глава WADA: «Данные московской лаборатории подвергались манипуляциям, это видно воочию»

Фото: Grzegorz Celejewski/Agencja Gazeta via REUTERS

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал состояние российского вопроса относительно манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

«Несколько лет назад у нас появился Независимый комитет по соответствию, их рекомендации будут критически важными. Летом 2018 года они тоже подготовили рекомендации, их поддержали абсолютно все, в том числе и спортсмены. Заключались они в том, чтобы сказать российской стороне: «Мы подтвердим ваше соответствие, потому что знаем, что с точки зрения организации работы вы действительно соответствуете — мы сами участвовали в том, чтобы это было так. Но вы должны выполнить два условия.

Первое и важнейшее — мы должны получить доступ к данным московской лаборатории. Это должно было быть сделано и было сделано: 24 терабайта данных были переданы. И мы провели работу по изучению этих данных, но обнаружили, что, к сожалению, некоторые из них подверглись манипуляциям, это практически видно воочию. Это проблема.

Мы ожидаем, что наши эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся у нас доказательств, уже скоро представят доклад. Тогда мы озвучим рекомендации. Я догадываюсь, что это будет список рекомендуемых действий, после которого, вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии. У них будет 21 день на то, чтобы согласиться с нашим заключением. Лично меня это удивит, но если так случится, так тому и быть.

Если они не согласятся, что более вероятно, дело может оказаться в Спортивном арбитражном суде (CAS). То есть сначала комитет по соответствию передаст свои рекомендации в исполком, где примут решение о том, следовать ли им, идти ли в суд и так далее.

Но в этот раз есть большое отличие — у нас новый список правил, которые необходимо соблюдать для получения статуса соответствия, и этот список предоставляет нам возможность подать в суд. Мы не можем одновременно быть и судьей, и присяжными, и прокурором, но мы можем обратиться в суд, выступить в роли обвиняющей стороны и представлять доказательства», — сказал Риди.

Отметим, что ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил об отсутствии манипуляций со стороны России в данных московской лаборатории.