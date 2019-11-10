Алина Загитова назвала свое любимое японское блюдо

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих предпочтениях в японской кухне.

«Пока что я езжу по Японии, смотрю, как все устроено в японских ресторанах. Сейчас у меня на первом плане стоит фигурное катание, это уже будет после спорта, я думаю.

Суп рамен очень вкусный для меня, но без свинины или говядины, мне специально делают с курицей — я всегда прошу с курицей, поэтому вот сейчас, на данный момент, это мое любимое блюдо из Японии», — сказала Загитова.