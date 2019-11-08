Экс-глава стройфирмы «Свей» Рашид Аитов требует отмены своего приговора

Фото: "Реальное время" / Дмитрий Резнов

Сегодня Верховный суд Татарстана приступит к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор бывшему руководителю стройфирмы «Свей» Рашиду Аитову. Итоговое решение обжаловали сам осужденный, четыре его адвоката и потерпевшие, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



С момента вынесения приговора Московским судом Казани прошел почти год, однако в силу он не вступил. Все это время сторона защиты знакомилась с протоколами судебных заседаний и материалами дела.

В апелляции адвокаты и осужденный намерены настаивать на отмене приговора Московского райсуда Казани, который в декабре 2018 года признал застройщика виновным в 126 эпизодах мошенничества и приговорил к 11 годам колонии общего режима. Причастность к хищению средств Рашид Аитов не признал.

Ущерб по уголовному делу составлял 350 млн рублей, гражданские иски потерпевшие заявляли на полмиллиарда, однако суд не стал их рассматривать в рамках уголовного дела.