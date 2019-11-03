СМИ: в Татарстане подросток убил щенка, возбуждено уголовное дело

Волонтер из Алькеевского района Татарстана сообщил на «горячую линию» по защите животных об убийстве щенка подростком.

«Ей стало известно, что мальчик 16 лет на глазах у младших братьев подвесил щенка и избил его до смерти, а родители пили рядом и ничего не сделали. Она собрала фотоулики, зафиксировала точный адрес места происшествия и передала все нам», — сказал оператор линии Степан Рябцев (цитата по МК).

По его словам, по факту убийства щенка было возбуждено уголовное дело.

«Теперь его нужно довести до суда», — отметил он.