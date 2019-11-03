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СМИ: в Татарстане подросток убил щенка, возбуждено уголовное дело

19:44, 03.11.2019
СМИ: в Татарстане подросток убил щенка, возбуждено уголовное дело
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Волонтер из Алькеевского района Татарстана сообщил на «горячую линию» по защите животных об убийстве щенка подростком.

«Ей стало известно, что мальчик 16 лет на глазах у младших братьев подвесил щенка и избил его до смерти, а родители пили рядом и ничего не сделали. Она собрала фотоулики, зафиксировала точный адрес места происшествия и передала все нам», — сказал оператор линии Степан Рябцев (цитата по МК).

По его словам, по факту убийства щенка было возбуждено уголовное дело.

«Теперь его нужно довести до суда», — отметил он.

Происшествия Татарстан
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