В Казани может появиться новый бассейн для чемпионата мира по плаванию

В Казани могут построить новый бассейн для чемпионата мира по плаванию в 2025 году.

«Возможно, он сможет не только принимать турниры по плаванию, но и по другим видам спорта. Не думаю, что мы будем продолжать экспериментировать со стадионами. Город будет принимать все решения, но главное — обеспечить необходимое количество зрительных мест», — передает «Татар-информ» слова президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова.

Напомним, Казань получила право на проведение ЧМ по водным видам спорта 2025 года. «Для нас этот момент очень важен, 10 лет спустя, красивая история», — отметил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, комментируя решение FINA. Столица Татарстана уже принимала у себя подобный чемпионат — в 2015 году.

