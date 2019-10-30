Тренер «Ак Барса»: «В результатах «Адмирала» нет ничего сенсационного»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от предстоящего матча против владивостокского «Адмирала».

− Прежде всего, хочу поздравить коллег с Днем тренера, потому что это тяжелая работа. Терпения и здоровья — это самое главное. Что касается матча, нет сомнений, что он будет тяжелым, как и предыдущие игры. Мы знали об этом, готовились — учитывали то, что это у нас будет седьмая игра за 13 дней, поэтому готовимся.

− «Адмирал» в этом сезоне — одна из сенсаций КХЛ. За счет чего, по-вашему, команда добивается результата?

− Сильные стороны соперника — это прежде всего меньшинство, играют здорово они. Плюс плотная оборона, очень мало пропускает команда: не зря они находятся в восьмерке в конференции, занимают высокое место. Это никакая не сенсация, ничего сенсационного я в этом не вижу — это хорошая команда, хороший тренерский штаб. В команде играют довольно опытные ребята, хватает мастеров, которые могут исполнить момент, — и Глазачев, и Бакош, очень быстрый Кирилл Воронин, Вихарев в последних пяти матчах набрал 7 очков. Поэтому легко не будет, любая команда может выиграть, все команды бьются до последнего. Нам нужно делать то же самое, надо работать. «Чем больше я работаю, тем больше мне везет» — от этого нужно отталкиваться.

− Насколько «Адмирал» будет чувствовать неудобства относительно игры в московском часовом поясе, сказывается ли это на игре?

− Конечно, это влияет — я сам играл в «Амуре» сколько лет, знаю, что такое перелеты. Тяжело, но это работа ребят. Они справляются — видим, что нашли подход и выстроили тренировочный процесс так, что команда и на выезде стабильно берет очки, и дома играет хорошо.

− Вопрос был к тому, стоит ли считать этот факт преимуществом «Ак Барса»?

− Нет, конечно. Нам нужно концентрироваться на своей игре, надо делать те вещи, которые мы просим от ребят, — то, что например, в прошлой игре не донесли и чуть не выполнили, хотя хотели. Нам нужно концентрироваться на этих деталях, мелочах, чтобы наша игра доходила до того, что мы хотим.

− О каких деталях идет речь? Что не получилось у команды в прошлых матчах?

− Прежде всего, нейтральные шайбы. Исключить потери шайбы в средней зоне, потому что очень много контратак на наши ворота. Исключить брак в передачах, невынужденные потери, так сказать. Везде дорабатывать, опять же без удалений, особенно без глупых. Вот эти мелочи. Плюс, конечно, тактические схемы, которые мы просим выполнять — возврат в оборону, такие вещи.

− Данис Зарипов готовится с командой. Сыграет ли он сегодня и будут ли перестановки в составе?

− Да, Данис будет играть сегодня, конечно. Изменения в составе тоже будут, но об этом мы скажем уже перед игрой. В принципе, все готовы, будет непростая игра, — сказал Горбенко.

Матч «Ак Барс» − «Адмирал» пройдет 30 октября и начнется в 19.30 по мск.