Представлена афиша нового шоу Навки, где Загитова сыграет главную роль

Опубликована афиша нового шоу-мюзикла Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», где главную роль сыграет Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Фото: navka.show

«Новый проект прославленной российской спортсменки объединяет искусство фигурного катания, музыку и передовые сценографические технологии. По словам Татьяны Навки, выступающей продюсером и исполнительницей главной женской роли в шоу, мюзикл на льду позволяет переосмыслить прекрасную и любимую всеми историю и представить ее в совершенно уникальном, неповторимом формате», — говорится на сайте Navka Show.

Отметим, что шоу начнется 27 декабря в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» и продлится до 7 января 2020 года. Билеты на мюзикл уже поступили в продажу, их стоимость — от 1000 рублей.