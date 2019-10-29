Верховный суд Татарстана вернул подсудимого адвоката Абдрашитова в СИЗО
Заменил домашний арест реальным сегодня Верховный суд Татарстана адвокату Элику Абдрашитову. На таком изменении меры пресечения настаивала прокуратура Ново-Савиновского района.
Информацию о результате апелляции «Реальному времени» сообщил защитник обвиняемого адвоката Станислав Батыршин.
Напомним, на старте процесса 15 октября Ново-Савиновский райсуд Казани освободил Абдрашитова из СИЗО, смягчив ему реальный арест домашним.
Адвоката-эксперта Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» обвиняют в покушении на хищение 1,5 млн рублей потерпевшего по уголовному делу в рамках экспертизы. Вину подсудимый не признает.Происшествия Татарстан
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