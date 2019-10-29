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Верховный суд Татарстана вернул подсудимого адвоката Абдрашитова в СИЗО

10:11, 29.10.2019 2
Верховный суд Татарстана вернул подсудимого адвоката Абдрашитова в СИЗО
Фото: "Реальное время"

Заменил домашний арест реальным сегодня Верховный суд Татарстана адвокату Элику Абдрашитову. На таком изменении меры пресечения настаивала прокуратура Ново-Савиновского района.

Информацию о результате апелляции «Реальному времени» сообщил защитник обвиняемого адвоката Станислав Батыршин.

Напомним, на старте процесса 15 октября Ново-Савиновский райсуд Казани освободил Абдрашитова из СИЗО, смягчив ему реальный арест домашним.

Адвоката-эксперта Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» обвиняют в покушении на хищение 1,5 млн рублей потерпевшего по уголовному делу в рамках экспертизы. Вину подсудимый не признает.

Происшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 окт
    О как!
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  • Анонимно 29 окт
    это не правильно. не гуманно и не разумно.
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