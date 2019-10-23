Новости спорта

07:55 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» дома сыграл вничью с хабаровским СКА

19:59, 23.10.2019
«Нефтехимик» дома сыграл вничью с хабаровским СКА
Фото: fcnh.ru

«Нефтехимик» в матче 19-го тура чемпионата ФНЛ сыграл вничью с хабаровским СКА — 2:2.

В составе нижнекамской команды отличились Дмитрий Мичуренков и Мераби Уридия. Гости сравняли счет на 83-й минуте благодаря реализованному пенальти.

После этой игры в активе «Нефтехимика» стало 30 очков.

«Нефтехимик» — «СКА Хабаровск» — 2:2 (1:1, 1:1)
Голы: Мичуренков 23, Уридия 78 — Брагин 43, Камилов 83, пенальти.

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров