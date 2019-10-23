«Нефтехимик» дома сыграл вничью с хабаровским СКА
«Нефтехимик» в матче 19-го тура чемпионата ФНЛ сыграл вничью с хабаровским СКА — 2:2.
В составе нижнекамской команды отличились Дмитрий Мичуренков и Мераби Уридия. Гости сравняли счет на 83-й минуте благодаря реализованному пенальти.
После этой игры в активе «Нефтехимика» стало 30 очков.
«Нефтехимик» — «СКА Хабаровск» — 2:2 (1:1, 1:1)
Голы: Мичуренков 23, Уридия 78 — Брагин 43, Камилов 83, пенальти.
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