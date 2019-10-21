«Яндекс» стал дороже на $1 млрд после отзыва на закон о «значимых сайтах»

Капитализация «Яндекса» на бирже Nasdaq выросла на $1 млрд на открытии торгов. Это произошло на фоне отзыва правительства на законопроект «о значимых сайтах».

Уже к 16.45 по мск капитализация Яндекса на Nasdaq выросла до $10,72 млрд рублей при $32,8 за бумагу, передает RNS. На закрытии предыдущей торговой сессии стоимость российской компании составляла $9,7 миллиарда.

Ранее 20 октября правительство опубликовало свой отзыв на законопроект «о значимых сайтах», предложив смягчить ограничения иностранного владения в крупных IT-компаниях, повысив допустимый лимит с ранее предложенной Горелкиным доли в 20% до 50% минус одна акция в той компании, IT-ресурсы которой будут признаны значимыми для российской инфраструктуры.

Напомним, что в начале октября акции «Яндекса» упали на 20% после внесения этого законопроекта. Одна бумага оценивалась в $29,25.