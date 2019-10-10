Житель Татарстана требует 5 млн рублей за год ареста по делу о двойном убийстве

Фото: "Реальное время"

18 октября Бавлинский суд Татарстана приступит к рассмотрению иска Абузара Гафурова к Министерству финансов России. Экс-обвиняемый в убийстве двух человек требует 5 млн рублей — за незаконное уголовное преследование в течение 2 лет и 10 месяцев, включая год в СИЗО, выяснило «Реальное время».



Гафуров был задержан 30 апреля 2016 года и освобожден из-под стражи ровно через год. Дело о жестоком убийстве двух его соседей следствие трижды направляло в прокуратуру и трижды получало назад. Надзорное ведомство отказывалось утверждать обвинение, полагая, что доказательств вины Гафурова, за исключением его первичной явки, не собрано, а иные весомые версии не проверены.

Лишь 15 февраля 2019 года Следком по РТ вынес постановление о прекращении преследования Гафурова, а сегодня в Верховном суде Татарстана в том самом двойном убийстве признался экс-сотрудник МВД Башкортостана Сергей Груняхин.

В том же процессе один из свидетелей рассказал о передаче взяток полицейским Бавлинского района Татарстана.

Детали — в материале «Реального времени».