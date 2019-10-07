Боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым. Инцидент произошел на турнире Absolute Championship Akhmat 100 (АСА), который прошел 4 октября в Грозном.

«Бекзод скончался в ночь на понедельник. Был инсульт. Он впал в кому после боя», — сообщили ТАСС в семье узбекистанского спортсмена.

Спортсмен из Узбекистана провел все три раунда по 5 минут, после чего раздельным решением судей победа была присуждена Исаеву.

Официальный сайт АСА никак не прокомментировала инцидент с Нурматовым.

Всего за карьеру 27-летний Нурматов выиграл 11 из 13 проведенных боев.