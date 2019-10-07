Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» прокомментировал сообщение о проверке ФНС

Проверки Х5 Retail Group проходят каждый квартал, а компания не располагает данными о наличии претензий по исполнению обязанностей по уплате НДС.

Так ретейлер прокомментировал сообщение «Ленты.ру» о том, что сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы, а также Федеральной налоговой службы (ФНС) проводят проверку в центральном офисе X5 Retail Group на причастность к незаконному возмещению НДС.

«Мы не располагаем данными о наличии каких-либо претензий к компании в отношении исполнения обязанностей по уплате налога на добавленную стоимость. Компания полноценно сотрудничает с налоговыми органами в рамках проведения текущей камеральной проверки», — цитирует сообщение ретейлера RNS.

Ранее сообщалось, что X5 Retail Group начнет трансформацию магазинов «Карусель».