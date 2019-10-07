Минниханов опубликовал поздравление Владимиру Путину с днем рождения

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Сегодня российскому политику исполняется 67 лет.

В видеопоздравлении показаны встречи главы республики и президента страны, в частности, визиты Путина в Татарстан. В своем поздравлении Минниханов отметил, что президент России — человек железной воли, способный решить проблемы любого масштаба.

«Сегодня у нашего лидера День рождения! Поздравляю Вас от себя лично и от всех татарстанцев — туган конегез белэн, хормэтле Владимир Владимирович!» — написал глава Татарстана в своем «Инстаграме».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер отметит свой день рождения.