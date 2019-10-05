В Татарстане ввели в эксплуатацию 73% жилья от плана

По состоянию на 4 октября в Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 771 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 73% от плана, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме правительства РТ.

План ввода жилья полностью выполнен в Агрызском, Пестречинском, Кукморском и Лаишевском районах.

Отмечается, что по инвестиционной программе Госжилфонда при президенте РТ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м.

Кроме того, министр сообщил о начале отопительного сезона в этом году. По его словам, по состоянию на 3 октября запущены все 2 980 котельных, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане утверждена программа по обеспечению жильем и услугами ЖКХ, на которую планируется потратить 93 млрд рублей.

