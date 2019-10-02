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Высокопоставленный сотрудник МЧС покончил с собой, в своей гибели он обвинил начальство

11:51, 02.10.2019
Высокопоставленный сотрудник МЧС покончил с собой, в своей гибели он обвинил начальство
Фото: realnoevremya.ru

Высокопоставленный сотрудник МЧС, работавший в специальном управлении Федеральной противопожарной службы (ФПС), Олег Жуков покончил с собой в Подмосковье.

Перед смертью он записал видеообращение, в котором назвал имена руководителей, которые, как он считал, довели его до такого решения, сообщает telegram-канал Baza.

По словам близких, начальство пыталось «повесить» на него различные нарушения, а также угрожало.

Жуков был отстранен от должности в 2018 году в связи с выявленными нарушениями, которые стали поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Происшествия
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