В России может стать вдвое больше обманутых дольщиков

Обманутых дольщиков в России может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам.

«Мы предполагаем, что реестр обманутых дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тыс. человек», — сказал «Известиям» член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский.

В Минстрое РФ изданию рассказали, что только 774 девелопера из 3 850 смогли получить одобрение банков на проектное финансирование, то есть использование эскроу-счетов. Еще 2 439 девелоперов получили разрешение на достройку своих проектов по старым правилам.

Часть из 600 проблемных девелоперов надеется, что им разрешат достроить дома.

Напомним, возможность подавать новые проекты на получение заключений о возможности работать по старой схеме исчезла 1 октября 2019 года.