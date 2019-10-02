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В России может стать вдвое больше обманутых дольщиков

05:42, 02.10.2019 1
В России может стать вдвое больше обманутых дольщиков
Фото: ru.wikipedia.org/ Юсипов Линар

Обманутых дольщиков в России может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам.

«Мы предполагаем, что реестр обманутых дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тыс. человек», — сказал «Известиям» член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский.

В Минстрое РФ изданию рассказали, что только 774 девелопера из 3 850 смогли получить одобрение банков на проектное финансирование, то есть использование эскроу-счетов. Еще 2 439 девелоперов получили разрешение на достройку своих проектов по старым правилам.

Часть из 600 проблемных девелоперов надеется, что им разрешат достроить дома.

Напомним, возможность подавать новые проекты на получение заключений о возможности работать по старой схеме исчезла 1 октября 2019 года.

НедвижимостьОбществоБизнес
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    Искать кому это выгодно .
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