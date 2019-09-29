Докампо о Кварацхелии: «Придется купить еще грузин, вы всегда спрашиваете только о них»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итоги матча с «Уфой» (0:0).

— Сегодня у нас было преимущество во всех аспектах игры. Только не смогли забить гол. Остальное было в нашу пользу. Да, в конце мы могли пропустить, но это было бы несправедливо.

— Чем объясните плохую реализацию своих моментов?

— У нас было все, чтобы забить. Мы делали очень много подач с фланга, создавали моменты, но стоит отдать должное, «Уфа» очень хорошо оборонялась. Там был удар Подберезкина головой, был удар Кьяртанссона и еще выстрел Кварацхелии. Понятно, что получился удар Хвичи очень не точным, но я считаю его хорошим моментом. Если бы дошел до створа ворот, то мог быть и гол.

— Насколько серьезна травма Маркова?

— Был удар от соперника, но о характере травмы станет известно позднее.

— Почему так резко потеряли место в основе Давиташвили и Кварацхелия?

— Давиташвили приехал из сборной с травмой. А Кварацхелия, думаем, что есть другие игроки, которые могут играть лучше, чем он в некоторых моментах. Он очень хороший игрок. А вы хотите его убить, он молодой игрок, только говорите о нем, когда будет он и все такое. Что должен чувствовать игрок, который постоянно слышит, что он должен играть от вас? Скажите мне, вы хотите, чтобы он играл хорошо и оставался здесь надолго? Наверное, у вас есть процент от следующей его продажи, я не знаю.

А вот я бы хотел, чтобы он здесь играл дольше. Он очень молодой и талантливый игрок, но если мы его не будем беречь, то потеряем его. Сколько уже было игроков, которые вначале были «бомба», а потом уже потерялись. Скажите мне? Это мой вопрос к вам. А здесь, как-будто у нас должна быть команда только грузин. Наверное, в следующем году придется купить еще грузин и таких вопросов больше не будет. Есть масса хороших русских футболистов, все они заслуживают уважения и хвалы от вас. Вопрос к вам, помогите нам, чтобы беречь молодых игроков. А когда им будет 25 лет, тогда и будем думать о продаже, — сказал Докампо.