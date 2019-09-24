В Стерлитамаке рухнули перекрытия в многоэтажном доме

Фото: ГУ МЧС РФ по Башкирии

В многоэтажном доме по улице Воинов-интернационалистов в городе Стерлитамаке сегодня при уборке строительного мусора произошло частичное обрушение потолочного перекрытия на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома.

Общая площадь обрушения составила 30 квадратных метров.

По сообщению МЧС Башкирии, в результате происшествия никто не пострадал.

В помещении, где произошло обрушение, никто не проживал. Жильцы дома от размещения в пункте временного размещения отказались, находятся у родственников.



Напомним, в сентябре в ходе пожара в Башкирии погиб мужчина 47 лет.

