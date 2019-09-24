В Стерлитамаке рухнули перекрытия в многоэтажном доме
В многоэтажном доме по улице Воинов-интернационалистов в городе Стерлитамаке сегодня при уборке строительного мусора произошло частичное обрушение потолочного перекрытия на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома.
Общая площадь обрушения составила 30 квадратных метров.
По сообщению МЧС Башкирии, в результате происшествия никто не пострадал.
В помещении, где произошло обрушение, никто не проживал. Жильцы дома от размещения в пункте временного размещения отказались, находятся у родственников.
Напомним, в сентябре в ходе пожара в Башкирии погиб мужчина 47 лет.
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