Путешествие с Банком Казани стало еще ближе!

Акция «Отдохни с Банком Казани!» подошла к концу, настало время подводить итоги.

Напомним, что для участия в акции было необходимо с 15 июля по 31 августа 2019 года оформить заявку на кредит на сайте, в интернет-банке/мобильном приложении или в отделении Банка Казани*. Независимо от решения** клиент получал гарантированный подарок от Банка — компактную сумку-холодильник для путешествий.

А среди тех, кто оформил кредит до 10 сентября 2019 года, банк проведет розыгрыш главного приза — сертификата на приобретение туристических услуг номиналом 50 000 рублей!

Совсем скоро наступит день, когда счастливый обладатель приза поедет в отпуск своей мечты. Отметим, что победитель сам решает, какую именно страну он посетит, сколько по времени будет отдыхать и в какое время года, ведь мы позаботились о том, чтобы наш клиент выбрал для себя оптимальный вариант без лишних ограничений.

Мы ждем всех, кто принимал участие в конкурсе, на церемонии определения победителя. Она состоится 20 сентября 2019 года в центральном офисе по адресу: г. Казань, ул. Солдатская, д. 1 в 16.00 по московскому времени.

Желаем всем претендентам удачи и благодарим за участие!



Возрастное ограничение 18+. Подробности акции по ссылке.