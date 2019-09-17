В Татарстане водитель КАМАЗа вылетел в кювет
В Татарстане на территории Арского района произошло смертельное ДТП. В результате аварии водитель КАМАЗА скончался.
По предварительным данным, КАМАЗ ехал в сторону границы Марий Эл. Он превысил скорость и съехал в кювет попутного направления.
Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, передает пресс-служба МВД.
Ранее сообщалось, что в результате аварии на трассе Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай один человек погиб, четверо получили травмы.
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