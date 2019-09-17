В Татарстане водитель КАМАЗа вылетел в кювет

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Татарстане на территории Арского района произошло смертельное ДТП. В результате аварии водитель КАМАЗА скончался.

По предварительным данным, КАМАЗ ехал в сторону границы Марий Эл. Он превысил скорость и съехал в кювет попутного направления.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, передает пресс-служба МВД.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на трассе Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай один человек погиб, четверо получили травмы.

